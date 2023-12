Fuji ElectricADR Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral angesehen wird. Der RSI von Fuji Electric liegt bei 60,76, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 57,16 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für Fuji Electric.

Das Sentiment und der Buzz um eine Aktie in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Bei Fuji Electric gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Fuji Electric daher eine Bewertung von "Gut" in diesem Bereich.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Fuji Electric in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,62 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche jedoch um 26,8 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Fuji Electric im Branchenvergleich um -18,18 Prozent unterperformt hat. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 22,14 Prozent, wobei Fuji Electric 13,52 Prozent unter diesem Wert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Fuji Electric derzeit 1. Dies ergibt eine negative Differenz von -1,15 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Aus diesem Grund erhält Fuji Electric von unseren Analysten eine Bewertung von "Schlecht" für diese Dividendenpolitik.