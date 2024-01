Fuji ElectricADR Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die technische Analyse der Fuji Electric zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 5899,55 JPY liegt, während der Aktienkurs 6275 JPY erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +6,36 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 5944,81 JPY, was einer Distanz von +5,55 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Fuji Electric daher eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 13, was bedeutet, dass die Börse 13,12 Euro für jeden Euro Gewinn von Fuji Electric zahlt. Dies ist 44 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 23, weshalb der Titel als unterbewertet eingestuft wird und somit ein "Gut" im Bereich Fundamentalanalyse erhält.

Die Anlegerstimmung, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien, war in den letzten Tagen neutral gegenüber Fuji Electric. Es gab fünf positive und ein negatives Feedback, während an acht Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Beim 25-Tage-RSI ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Fuji Electric basierend auf dem RSI mit "Gut" bewertet.