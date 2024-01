Fuji Aktie: Das kann keiner glauben

Die technische Analyse der Aktie von Fuji-Ehime offenbart interessante Einblicke. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 1812,44 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1966 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +8,47 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 1876,24 JPY, was zu einem Abstand von +4,78 Prozent führt und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anlegerstimmung bezüglich Fuji-Ehime war in den letzten Tagen neutral, sowohl in den sozialen Medien als auch in den aktuellen Nachrichten. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Fuji-Ehime zeigt eine Ausprägung von 4,6, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 32,21, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage bedeutet. Insgesamt ergibt sich damit ein Rating von "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz zeigen eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also für Fuji-Ehime eine Bewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung und die langfristige Stimmung.