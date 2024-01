Fuji Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die technische Analyse des aktuellen Kurses der Fuji-Ehime-Aktie zeigt, dass sie mit einem Abstand von +8,47 Prozent vom GD200 (1812,44 JPY) ein "Gut"-Signal aufweist. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, bei 1876,24 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,78 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Fuji-Ehime diskutiert wurde. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Fuji-Ehime in den sozialen Medien festzustellen war. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Fuji-Ehime wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Fuji-Ehime-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Bedingungen und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Fuji-Ehime damit ein "Gut"-Rating.