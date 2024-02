Fuji Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse der Fuji-Ehime-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1961 JPY mit einer Entfernung von +6,42 Prozent vom GD200 (1842,64 JPY) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 1922,22 JPY, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist, da der Abstand +2,02 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 44,3 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,45 und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit wird die Aktie auch in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Fuji-Ehime-Aktie überwiegend neutral sind. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung rund um die Aktie in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist ebenfalls als durchschnittlich einzustufen. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.