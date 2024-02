FujiLtd Aktie: Pleite oder Chance?

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Die Analysten haben die Aktie von Fuji auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde größtenteils positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Fuji in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Bewertung "Gut". Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass Fuji in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Fuji bei 701 JPY und ist damit inzwischen um -0,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung jedoch ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 -0,5 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. Bei Fuji konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Fuji daher auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Fuji liegt bei 90,48, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,13, wodurch sich für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" für Fuji.