FujiLtd Aktie: Interessante Aussichten?

Die Aktienanalyse der Fuji-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 699,41 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 702 JPY liegt, was einer Abweichung von +0,37 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage von 700,92 JPY liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt mit einer Abweichung von +0,15 Prozent. Daher wird die Fuji-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie durchschnittlich ist und eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Fuji-Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie von Fuji angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Fuji bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Fuji-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 17,39, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 42,98 ergibt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.