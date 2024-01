FujiLtd Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken für das Unternehmen Fuji war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder umkehren. Für Fuji wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Fuji-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 699,48 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 707 JPY (+1,08 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt (700,72 JPY) als auch der 50-Tages-Durchschnitt (+0,9 Prozent) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fuji-Aktie liegt bei 17,39, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41, was als neutral eingestuft wird und somit ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.