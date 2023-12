FujiLtd Aktie: Alles nach Plan!

Die technische Analyse der Fuji-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 699,33 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 692 JPY weicht daher um -1,05 Prozent vom gleitenden Durchschnitt ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Eine ähnliche Situation ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, wo der Abweichungswert bei -1,41 Prozent liegt und die Aktie ebenfalls neutral bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fuji-Aktie liegt bei 81,25, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was als neutral angesehen wird und zu einer Gesamtbewertung der Kategorie als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Fuji in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten ein, zwei Tagen wurden weder besonders positive noch negative Themen diskutiert. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es bei Fuji keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes oder der Stärke der Diskussion in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Kriterium führt.

Zusammenfassend erhält die Fuji-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis der technischen Analyse, des Relative Strength Index, des Anleger-Sentiments und des Stimmungsbilds in den sozialen Medien.