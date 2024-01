Fugro im Check!

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Fugro zeigen sich interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Fugro.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Fugro liegt bei 25,76 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Fugro eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Fugro bei 14,75 EUR, was zu einer "Gut"-Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 17 EUR liegt und somit einen Abstand von +15,25 Prozent aufgebaut hat. Der GD50 hingegen zeigt ein Niveau von 16,19 EUR an, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Fugro, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Fugro daher eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.