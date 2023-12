Fugro Aktie: Was wird das noch werden?

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung sind entscheidende Kriterien. Bei Fugro zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fugro-Aktie der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 4, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine positive Bewertung erhält. Verglichen mit dem RSI der letzten 25 Tage (47,86) ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für Fugro.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral über Fugro diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält Fugro eine positive Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag deutlich über dem Durchschnitt der letzten 200 Tage lag. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine positive Abweichung, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich für Fugro eine neutrale bis positive Bewertung basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.