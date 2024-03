Fugro Aktie: Was für ein Erfolg!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Fugro bei 21,82 EUR liegt, was einer Entfernung von +34,28 Prozent vom GD200 (16,25 EUR) entspricht. Dies ist ein positives Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 18,58 EUR. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Gut"-Signal zeigt, da der Abstand +17,44 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Fugro-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Fugro über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität und Diskussionsintensität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Fugro veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Fugro beschäftigt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Fugro-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung nach RSI-Bewertung für Fugro.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für die Fugro-Aktie sowohl aus technischer, sentimentaler als auch aus RSI-Sicht.