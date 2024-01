Fufeng Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Aktienkurs von Fufeng hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,72 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um 4,69 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Fufeng im Branchenvergleich eine Underperformance von -14,41 Prozent aufweist. Der "Materialien"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 4,69 Prozent, wobei Fufeng um 14,41 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Fufeng in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab in den letzten ein bis zwei Tagen keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Fufeng. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die aktuelle Dividendenrendite für Fufeng beträgt 13,33 Prozent, was 7,47 Prozent über dem Mittelwert (5,86) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Fufeng eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

In fundamentalen Begriffen gilt die Aktie von Fufeng als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt bei 2,88, was insgesamt 93 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der bei 43,32 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".