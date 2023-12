Fürsorgliche Mütter unterstützen bedürftige Kinder und geben ihnen Hoffnung

Shouguang, China (ots/PRNewswire) -Die im Juli gegründete „Caring Moms Group" aus Shouguang, einer Kreisstadt in Weifang in der ostchinesischen Provinz Shandong, hat ihre Fürsorgeleistungen erweitert, um das Leben unterprivilegierter Kinder in der Region positiv zu beeinflussen.Die Gruppe besteht aus 30 Mitgliedern, darunter Unternehmerinnen, Psychologinnen, Vollzeitmütter und Freiberuflerinnen, und hilft Kindern, insbesondere Behinderten und Waisen sowie Kindern aus armen Familien und von Wanderarbeitern, dabei, mütterliche Wärme zu spüren.„Ich kann mich wirklich glücklich schätzen, so viele „Mütter" zu haben, die sich um mich kümmern und mir helfen", so die zehnjährige Xiao Li (Pseudonym), die nach der Scheidung ihrer Eltern die Leistungen der Gruppe in Anspruch nehmen konnte.Im August besuchten Freiwillige Xiao Li zu Hause und brachten ihr wichtige Dinge wie Kleidung, Snacks, Obst und Schulmaterial. Fünf Freiwillige sagten ihr außerdem eine jährliche Ausbildungshilfe von 3.000 Yuan (420 US-Dollar) zu.Die Freiwilligen werden Xiao Li weiterhin regelmäßig besuchen und begleiten, um ihre Gedanken und ihre praktischen Bedürfnisse zu verstehen und ihr ausreichend Fürsorge und Wärme zukommen zu lassen.Xiao Li gehört zu den drei benachteiligten Kindern, die derzeit von der „Caring Moms Group" betreut werden. Die Organisation bereitet sich nun darauf vor, ihre Unterstützung auf 21 weitere Kinder auszudehnen, und führt durch Schul- und Gemeindebesuche Berechtigungsprüfungen durch.In einer herzerwärmenden Geste sammelte die „Caring Moms Group" im Oktober 4000 Yuan zugunsten der Xingxin Special Education School (Förderschule) in Shouguang, um ihr lebenswichtige Güter zukommen zu lassen.In den letzten vier Monaten hat die Gruppe verschiedene Initiativen organisiert, darunter Spendenaktionen, Verkehrssicherheitskurse und Eltern-Kind-Sportveranstaltungen, als Zeichen des Mitgefühls und zur Unterstützung benachteiligter Kinder in der Region.Dong Yang, Leiterin der „Caring Moms Group", betonte, dass die Betreuung benachteiligter Kinder über materielle Maßnahmen hinausgehe und ein Verständnis für das seelische Befinden der Kinder erfordere. Daher hat die Gruppe ein psychologisches Beratungsteam eingerichtet, das wöchentliche Beratungssitzungen für Jugendliche, die rebellische Phasen durchlaufen, durchführt. Das Team beteiligt sich auch aktiv an freiwilligen Aktivitäten, um die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg zu gewährleisten.„Wir hoffen, dass sich uns viele weitere fürsorgliche Menschen anschließen, damit mehr bedürftige Kinder spüren können, wie schön es ist, wenn sich jemand um sie kümmert", so Dong.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/fursorgliche-mutter-unterstutzen-bedurftige-kinder-und-geben-ihnen-hoffnung-302010682.htmlPressekontakt:Xinyi Gao,271141835@qq.comOriginal-Content von: Shouguang, Shandong, übermittelt durch news aktuell