Für welchen Preis hat Tesla seine Bitcoin verkauft?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

Dies sind ungefähr 75 Prozent seiner Bestände in der Kryptowährung, was bedeutet, dass etwa 200 Millionen Dollar an Bitcoin in Teslas Kassen verbleiben. Doch zu welchem Preis konnte Tesla seine Bitcoin verkaufen? Die Geschichte von Tesla mit Kryptowährungen Tesla und Kryptowährungen waren in den vergangenen Jahren eng miteinander verwoben, nicht nur wegen des CEOs des Unternehmens, Elon Musk. Im Januar… Hier weiterlesen