Für mich gibt es nur 1 Grund, warum die Block-Aktie so niedrig notiert: Er ist (leider) ziemlich gut

Die Block-Aktie (WKN: A143D6) ist in meinem Depot. Dort wird sie auch bleiben. Ich kaufe die Anteilsscheine aber voraussichtlich nicht noch einmal nach im Moment. Das hat einen guten Grund.

Im Endeffekt sind wir damit auch bereits im Thema. Der Grund, warum die Block-Aktie so tief notiert, ist für mich der gleiche, aus dem ich nicht erneut kaufe. Es ist der Bitcoin beziehungsweise die Einstellung des Top-Managements zu dieser Kryptowährung. Das wiederum führt zu einem mehrstufigen Risiko.

Bitcoin: Der Grund, warum die Block-Aktie so niedrig ist?

Investoren dürften wissen, dass der Bitcoin Teil der Investitionsthese von Block ist. Es ist nicht nur die Cash App, die den Verbrauchern Zugang zu der Kryptowährung erlaubt. Nein, sondern das Engagement ist vielschichtiger als dieser erste oberflächliche Einblick.

Das Management des Zahlungsdienstleisters hat in der Vergangenheit rund 200 Mio. US-Dollar in den Bitcoin investiert. Diese Investitionen performen derzeit nicht so gut. Sie binden außerdem Kapital und führen zur Volatilität in der Bilanz und in den Assets. Das ist für mich ein Problem. Aber auch der strategische Switch zeigt, dass es weiter in diese Richtung gehen soll.

Block arbeitet in den beiden Unternehmensbereichen Spiral und TBD an der Weiterentwicklung der Kryptowährung. Vermutlich auch daran, was das Asset für die eigene Growth-Story bedeuten kann. Es gibt daher ein strategisches Bekenntnis zu Bitcoin.

Für die Block-Aktie ist das in der Vergangenheit nicht unbedingt lukrativ gewesen. Übrigens: Derzeit liegt die Marktkapitalisierung bei 36,7 Mrd. US-Dollar und das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei unter 4 (selbst wenn wir Afterpay ausklammern). Das zeigt mir, dass der Markt mit einer ganzen Menge Skepsis an diese Growth-Story herangeht.

Eigentlich eine intakte These

Bei der Block-Aktie ist die Investitionsthese eigentlich für mich intakt. Der Markt digitaler Zahlungsdienstleistungen ist lukrativ. Das Management errichtet ein gutes Ökosystem und hat die zwei entscheidenden Seiten im Blick. Die Privatkunden und zugleich auch die Händler und Verkäufer, denen man einfache Lösungen zur Zahlungsabwicklung ermöglicht. Das Umsatzwachstum lag zuletzt bei 25 % im Jahresvergleich ohne Afterpay, der Umsatz bei 2,54 Mrd. US-Dollar. Außerdem wuchs auch der Gross Profit um 38 % auf 1,57 Mrd. US-Dollar. All das sieht super aus, Afterpay ist derzeit wohl ein Faktor, warum es wieder mal Nettoverluste gibt.

Allerdings ist es der Bitcoin, der für mich für eine Wunde bei der Investitionsthese sorgt und nicht zuletzt auch für ein gewisses Risiko. Vielleicht sogar für das Salz aufgrund der schlechten Performance, das jetzt zusätzlich noch in diese Wunde gestreut wird.

Der Artikel Für mich gibt es nur 1 Grund, warum die Block-Aktie so niedrig notiert: Er ist (leider) ziemlich gut ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Block. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoins und Aktien von Block.

Motley Fool Deutschland 2022