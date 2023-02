Für meisterliches Paffen - der VOOPOO VINCI 3 kommt mit umfangreichen Anpassungsfunktionen auf den Markt

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Am 6. Februar präsentierte VOOPOO sein erstes neues Produkt im Jahr 2023: der VOOPOO VINCI 3 (https://www.voopoo.com/vinci-series/vinci-3.html), die dritte Generation des POD MOD in der Serie VOOPOO VINCI. Der VOOPOO VINCI 3 unterstützt das Dampfen von Mund zu Lunge (MTL) und das direkte Dampfen zur Lunge (DTL) mit einer breiten Palette von Luftstromeinstellungen und Stufen von 5 bis 50 Watt, mit denen Raucher und POD-Nutzer wolkigen Dampf genießen können.Präzise großflächige Luftstrom- und StärkeanpassungenDer VOOPOO VINCI 3 (https://www.voopoo.com/vinci-series/vinci-3.html) übernimmt das Mobius Airflow System, das eine breite Auswahl an Luftstromeinstellungen von 100 bis 3.000 Pa bietet. Der bei der Herstellung verwendete duale Spritzgussprozess schließt den Dichtring vollständig ein, verbessert die Luftdichtheit und ermöglicht so eine präzisere Einstellung der Luftströmung. In Kombination mit einer einstellbaren Wattleistung von 5 bis 50 Watt bietet der VOOPOO VINCI 3 Benutzern reine, dichte Paffs bis hin zu starkem, aber nicht erstickenden DTL. Benutzer können mehrere Einstellungen von Luftmenge und Wattzahl ausprobieren und ihr Lieblingsdampferlebnis erkunden. Für alle, die wolkiges Dampfen mit dem VOOPOO VINCI 3 erstmals ausprobieren, gibt es eine milde, „schmerzfreie" Einstellung.Die große Batteriekapazität des POD-Geräts sorgt für ein langanhaltendes DampfvergnügenDer VOOPOO VINCI 3 (https://www.voopoo.com/vinci-series/vinci-3.html) ist mehr als 50 Prozent kleiner und 20 Prozent leichter, wodurch er tragbarer ist als vergleichbare Geräte. Mit einem eingebauten 1.800-mAh-Akku unterstützt der vollständig geladene VOOPOO VINCI 3 zwei Tage das Dampfen mit einer einzigen Aufladung und erfüllt so die Anforderung des alltäglichen Dampfens.Doppelte Zündwege und sofortige VerbindungDer VOOPOO VINCI 3 (https://www.voopoo.com/vinci-series/vinci-3.html) unterstützt zwei Arten des Dampfens: mit Smart Draw und mit der Feuertaste. Mit dem empfindlichsten 1.000-Pa-Luftstromsensor in der Industrie verbindet sich der VOOPOO VINCI 3 sofort mit dem Dampferlebnis des Benutzers. Die duale Zündung ermöglicht ein einfacheres Paffen und einen unkomplizierteren Betrieb.Kompatibel mit allen PnP-Spulen, für abwechslungsreiches und verbessertes DampfenDie beiden standardmäßigen Zerstäubungsspulen des VOOPOO VINCI 3 nutzen die professionelle PnP-Plattform und bieten Ihnen das gesamte Erlebnisspektrum, von dichten Paffs bis zu tiefen Zügen. Die PnP-Plattform ist eine allgemeine Plattform, die ein reichhaltiges, vielfältiges Zerstäubungserlebnis bietet, das es Nutzern ermöglicht, auf die günstigste Art und Weise aufschwellenden Dampf und reichhaltigen Geschmack zu genießen. Sie unterstützt ein umfassendes Erlebnis von DTL über RDL (beschränkt direkt zur Lunge) bis hin zu MTL. Darüber hinaus ist der VINCI 3 kompatibel mit allen PnP-Spulen, einschließlich RBA-Spulen. Durch einfaches Ziehen und Drücken können Sie eine Vielzahl von unterhaltsamen und erschwinglichen Dampferlebnissen genießen.Paffen ohne Ersticken, einfach zu bedienen, leistungsstark und mit einem Schritt. Der VOOPOO VINCI 3 verfügt über viele Innovationen, die auf dem VOOPOO VINCI 1 (https://www.voopoo.com/vinci-series/vinci.html) und dem VOOPOO VINCI 2 (https://www.voopoo.com/vinci-series/vinci-2.html) basieren. Wählen Sie den VOOPOO VINCI 3 (https://www.voopoo.com/vinci-series/vinci-3.html) und genießen Sie ein nahtloses Dampferlebnis, von dichtem Dampf bis zu lässigen Zügen.Kontakt:nical.zhang@voopootech.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1996349/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/fur-meisterliches-paffen--der-voopoo-vinci-3-kommt-mit-umfangreichen-anpassungsfunktionen-auf-den-markt-301740633.htmlOriginal-Content von: VOOPOO, übermittelt durch news aktuell