Für eine perfekte Weihnachtsstimmung: Govee bringt seine erste Weihnachtsbeleuchtung auf den Markt

Hong Kong (ots/PRNewswire) -Govee, ein Innovator in der Smart-Home-Branche, kündigt die Verfügbarkeit der Govee Christmas String Lights (https://www.amazon.de/dp/B0CD1B9Y36), die für eine festliche und gemütliche Weihnachtszeit sorgt, an. Die Weihnachtslichterkette ist in zwei Varianten erhältlich: 10 Meter und 200 Meter. Das Uni-IC Control (einzeln ansteuerbare LEDs) Feature ermöglicht einen Gradient-Farbverlauf entlang der Lichterkette. Dank der IP65 Wasserdichtigkeit können Anwender mit der Lichterkette nicht nur Weihnachtsbäume stimmungsvoll in Szene setzen, sondern sie auch im Freien nutzen. Partystimmung kommt auf mithilfe von Musik- und Gamemodi, die eine auf den Takt der Musik und/oder Ton abgestimmte Lichtshow erzeugen. Die Govee Home App lässt sich zudem auch mit Amazon Alexa und Google Assistant koppeln und so kann die Lichterkette dann auch über Sprache gesteuert werden.Stimmungsvolle Lichteffekte und vielseitig einsetzbarDie Lichterkette von Govee verfügt über Uni-IC Control bzw. einzelne ansteuerbare LEDs, was es ermöglicht, jede Farbpunkte individuell zu steuern und somit einen Gradient-Farbverlauf entlang der Lichterkette zu erzeugen. Die Lichterkette verwendet klare, tropfenförmige LED-Perlen, die eine kristallklare Beleuchtung mit lustigen Effekten erzeugen, die auf Weihnachtsbäumen mit farbenfrohen Lichthöfen erstrahlen können.In der Govee Home App sind viele dynamische Lichteffekte aus 16 Millionen Farben vordefiniert. Ebenso können Nutzer*innen dort die Farben selbst individuell anpassen. In der Govee App ist es außerdem möglich, die Lichterkette auf Musik reagieren zu lassen.Dank der IP65 Wasserdichtigkeit eignet sich die Lichterkette nicht nur für die Weihnachtsbaumdekoration, sondern auch für alle Bereiche, die festlich geschmückt werden sollen, wie Terrassen, Gärten oder Zäune. Gesteuet wird die Lichterkette über die Govee Home App und Sprachsteuerung mit Alexa und Google Assistant. Außerdem lässt sie sich ganz einfach über Govee DreamView System mit anderen Govee-Produkten koppeln. So entsteht ein immersives Beleuchtungsergebnis.Preis und VerfügbarkeitDie Govee Christmas String Lights ist auf Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0CD1B9Y36) und Govee.com (https://eu.govee.com/products/govee-christmas-string-lights) erhältlich. Die Variante mit 100 LEDs in Längen von 10 Metern kostet 79,99€ und die Version mit 200 LEDs im Längen von 20 Metern ist zum Preis von 109,99€ erhältlich.Über GoveeSeit November 2017 kreiert Govee hochmoderne Beleuchtungs- und Haushaltsprodukte für Verbraucher aus der ganzen Welt. Die Bandbreite des Sortiments reicht von LED-Streifen und Innenbeleuchtung über Außenleuchten bis hin zu intelligenten Sensoren. Govee baut sein Ökosystem an intelligenten Produkten kontinuierlich aus und verbessert die Leistung, die Vorteile für den Benutzer und die Benutzerfreundlichkeit in allen Szenarien. Weitere Informationen zu Govee finden Sie auf Govee Website unter govee.com.