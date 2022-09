Für Warren Buffett ist der dümmste Grund, eine Aktie zu kaufen, weil sie steigt: Hier ist meine Analogie dazu

Warren Buffett hat mal (eigentlich ziemlich oft) etwas sehr Schlaues gesagt. In einem seiner weitsichtigen Zitate äußerte das Orakel von Omaha, dass der dümmste Grund, um eine Aktie zu kaufen, sei, weil sie steigt. Wir alle kennen auch die entsprechende Interpretation.

Im Endeffekt läuft man damit Gefahr, dem Markt lediglich hinterherzulaufen. Wir können natürlich Aktien kaufen, weil sie steigen. Aber wir müssen unternehmensorientiert ein weiteres, gutes Potenzial in den Anteilsscheinen sehen können.

Lass uns einmal überlegen, welche Analogie wir hieraus ableiten können. Für mich gibt es nämlich nicht nur den dümmsten Grund, eine Aktie zu kaufen. Nein, sondern auch eine analoge Anwendung, was das Verkaufen angeht.

Auch wie Warren Buffett: Der dümmste Grund eine Aktie zu verkaufen

Für mich ist der dümmste Grund, eine Aktie zu verkaufen nämlich, weil sie fällt. Auch das können wir eigentlich ziemlich logisch und einfach begründen: Im Endeffekt ist es selten clever, sie zu günstigeren Konditionen zu verkaufen, als wir sie gekauft haben. Wobei es, wie auch bei dem anderen, allgemeinen Zitat, natürlich eines gewissen Kontexts bedarf.

Allgemein gilt, dass wir auch dabei die Investitionsthese überprüfen müssen. Das sieht Warren Buffett selbstverständlich ähnlich. Entscheidend ist, dass der dümmste Grund eine Aktie mit einer intakten Investitionsthese zu verkaufen der ist, weil sie fällt. Hier würden wir eine gute Qualität und die Chance auf eine langfristige Rendite aus der Hand geben. Und das mit einem Verlust.

Warren Buffett ist selbst eher ein Fan davon, gute Aktien zu kaufen und erneut zu kaufen, wenn sie preiswerter werden. Ein Discount ist für ihn eine Nachkaufchance, nicht die Ausgangslage, um ein weiteres Risiko zu minimieren. Deshalb ist der Starinvestor übrigens auch kein Fan von Dingen wie einem Stop-Loss und spricht davon, dass man es als Investor durchaus auch mal aushalten muss, wenn eine Aktie um 50 % oder mehr fällt. Zehn Jahre ist in einem weiteren Zitat schließlich der Zeitraum, über den man eine Aktie mindestens halten sollte, ansonsten sollte man sie besser nicht einmal zehn Minuten besitzen.

Eigentlich ziemlich logisch, oder?

Wir können es natürlich nicht für jeden Fall so einfach halten. Aber für Warren Buffett ist der dümmste Grund, eine Aktie zu kaufen, weil sie steigt. Analog vermutlich auch eine gute Qualitätsaktie zu verkaufen, nur weil sie fällt. Das ist einfach nicht sein Ansatz und wenn wir so erfolgreich wie der Starinvestor sein wollen, so sollte es auch nicht der unsere sein.

Der Artikel Für Warren Buffett ist der dümmste Grund, eine Aktie zu kaufen, weil sie steigt: Hier ist meine Analogie dazu ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Motley Fool Deutschland 2022