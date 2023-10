Für Männer: Das Smartphone für die Hosentasche

Linz/Frankfurt (ots) -Handys sind oft zu groß für die vordere Hosentasche. Europas Smartphone-Hersteller emporia hat seinen Besteller geschrumpft und ein hosentaschen-taugliches Handy entwickelt.Während Frauen ihr Smartphone vorwiegend in der Handtasche oder in der hinteren Gesäßtasche verstauen, stecken Männer das Smartphone am liebsten in die vordere Hosentasche. Zum einen, weil die wenigsten Männer Handtasche tragen; zum anderen, weil es dort sicherer ist als in der Gesäßtasche.Jedoch: Herkömmliche Smartphones sind in der Regel zu groß und sperrig für die vordere Hosentasche, insbesondere wenn Mann Jeans trägt. Das österreichische Unternehmen emporia hat deshalb ein hosentaschen-taugliches Smartphone speziell für die Männerwelt entwickelt.Das emporiaSMART.5mini ist im Vergleich zu seinem großen Bruder SMART.5 deutlich geschrumpft, misst jetzt nur noch 138 mm in der Länge und 66mm in der Breite und ist damit so mini wie eine handelsübliche (Computer)Maus.Als Betriebssystem fungiert Android 13, was alle relevanten Updates und Sicherheitspatches erlaubt. Die Dreifach-Hauptkamera ermöglicht sowohl Makro- als auch Porträt- und Nachtaufnahmen und verfügt über HD und Auto-Modus verfügt. Dazu gibt es noch eine 8MP-Frontkamera für das obligate Selfie.Dank bewährter emporia-Menüführung und großer, gut ablesbarer Buttons ist dieses Smartphone einfach und intuitiv zu bedienen. In die Kategorie einfaches Handling fallen auch serienmäßige Anwendungen wie Texteingabe durch Sprachansage, vorinstallierter QR-Scanner oder NFC.Besonders elegant ist der einfache Wechsel zwischen dem bekannten Android-Modus und der einfachen emporia-Bedienoberfläche. Wenn beispielsweise Angehörige oder Fachhändler beim Einrichten des Smartphones behilflich sind und das lieber auf der gewohnten Android-Oberfläche tun, dann können sie das hier erledigen und anschließend mit wenigen Klicks auf die übersichtliche und bedienerfreundliche emporia-Oberfläche wechseln.www.emporiamobile.comPressekontakt:Walter DeilUnternehmenssprecheremporia Telecomdeil@emporia.atOriginal-Content von: emporia Telecom GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell