Fünf Minister stellen sich 5.000 Unternehmern beim Zukunftstag Mittelstand in Berlin

Berlin (ots) -Beim Zukunftstag Mittelstand am 13. März 2024 in der STATION Berlin treffen rund 5.000 mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer auf Spitzenvertreter von Regierung und Opposition.Finanzminister Christian Lindner, Wirtschaftsminister Robert Habeck, Arbeitsminister Hubertus Heil, Verkehrsminister Volker Wissing und Umweltministerin Steffi Lemke haben ihr Kommen zugesagt. Der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und Botschafter aus mehr als 50 Ländern werden ebenfalls vor Ort sein."Der Zukunftstag Mittelstand ist Deutschlands größte Mittelstandsveranstaltung und gerade in Krisenzeiten ungemein wichtig, weil hier alle Themen, die Deutschlands Unternehmerinnen und Unternehmern wirklich bewegen, direkt mit der Politik diskutiert werden können", sagt Christoph Ahlhaus, Bundesgeschäftsführer Der Mittelstand. BVMW.Führende Expertinnen und Experten aus dem In- und Ausland werden in Keynotes über die wichtigsten Themen und Herausforderungen kleinerer und mittlerer Unternehmen sprechen und sich Fragen aus dem Publikum stellen.So wird es beim Zukunftstag insbesondere um die marode Infrastruktur, die ausufernde Bürokratie sowie die Transformation und Zukunft des Digital- und Innovationsstandortes Deutschlands gehen.Weitere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung gibt es hier: https://zukunftstag-mittelstand.de/Pressekontakt:Lutz KordgesPotsdamer Straße 710785 BerlinTelefon: 030 533206-302presse@bvmw.deOriginal-Content von: Der Mittelstand. BVMW e. V., übermittelt durch news aktuell