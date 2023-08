FuelCell Energy: Quartalszahlen in Sicht - Analysten prognostizieren Umsatzrückgang und Aktienkurssteigerung

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

FuelCell Energy Inc., ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Brennstoffzellentechnologie, wird in Kürze seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse, um herauszufinden, wie sich das Unternehmen in den letzten Monaten entwickelt hat.

Laut aktuellen Schätzungen der Experten wird erwartet, dass FuelCell Energy im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Umsatzrückgang verzeichnen wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 39,11 Mio. EUR, während für das aktuelle Quartal ein Rückgang um etwa 35,70 Prozent auf 25,15 Mio. EUR prognostiziert wird. Auch der bisherige Verlust soll sich voraussichtlich erhöhen und -26,29 Mio. EUR erreichen.

Bei einem Blick auf das Gesamtjahr sind die Analysten jedoch optimistisch. Sie erwarten eine...