FuelCell Energy Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Bewertung einer Aktie. Bei Fuelcell Energy zeigen sich interessante Ausprägungen in der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Fuelcell Energy von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs von 1,53 USD um -19,05 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Auf der Analysebasis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Fuelcell Energy-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Durchschnitt von "Neutral" führt. Die Kursziele der Analysten deuten auf ein Potenzial von 161,44 Prozent Steigerung hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Zusammengefasst erhält Fuelcell Energy von den Analysten ein "Gut"-Rating.