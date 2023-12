FuelCell Energy Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Die Fuelcell Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,82 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,6 USD, was einem Unterschied von -12,09 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Im Vergleich dazu liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 1,28 USD, wodurch sich eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine negative Stimmung gegenüber der Aktie von Fuelcell Energy. Obwohl in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden, war das Interesse an positiven oder negativen Themen in den vergangenen Tagen eher gering. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Die langfristige Stimmungslage und die Diskussionsintensität im Internet zeigen ebenfalls eine negative Entwicklung und eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fuelcell Energy liegt bei 36,54, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher für die Fuelcell Energy-Aktie eine neutrale bis negative Einschätzung basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment, dem langfristigen Stimmungsbild und dem RSI.