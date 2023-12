FuelCell Energy Aktie: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Für Fuelcell Energy liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vor, was im Durchschnitt zu einem neutralen Rating führt. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Fuelcell Energy. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 4 USD, was einem potenziellen Anstieg um 156,41 Prozent vom letzten Schlusskurs (1,56 USD) entspricht. Dies führt zu einer positiven Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer insgesamt schlechten Stimmungsbewertung führt.

In der technischen Analyse ist die Fuelcell Energy mit einem Kurs von 1,56 USD derzeit +27,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer positiven kurzfristigen Bewertung führt. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Aktie negativ eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -17,89 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) weist darauf hin, dass die Fuelcell Energy-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf der 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch neutral eingestuft.

Insgesamt erhält Fuelcell Energy aufgrund der Analystenmeinungen, des Sentiments und der technischen Analyse eine positive Bewertung.