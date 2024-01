Führungswechsel bei KDM: Jean-Paul Daniel überträgt Leitung an Aline Kochlöffl

Hamburg (ots) -Die Kontor Digital Media GmbH & Co. KG (KDM) (https://www.kontordigitalmedia.de/) kündigt einen Führungswechsel an ihrer Spitze an. Ab 1. Februar wird Aline Kochlöffl Geschäftsführerin bei KDM und ersetzt damit Jean-Paul Daniel, der Anfang des Jahres in die Geschäftsführung der Löwenstark Digital Group aufgerückt ist. Sie wird künftig gemeinsam mit Daniel Weber die Full-Service Mediaagentur leiten.Jean-Paul Daniel hatte 2017 die Geschäftsführung bei KDM übernommen und lenkte seit 2018 gemeinsam mit Daniel Weber die Geschicke des Unternehmens. Das Geschäftsführer-Duo war maßgeblich an der Weiterentwicklung der digital geprägten Fullservice-Mediaagentur beteiligt. Beide konnten bereits zuvor Erfahrungen in der gemeinsamen Geschäftsführung sammeln und blicken auf eine produktive Zusammenarbeit in der MediaDock Gruppe zurück.Ab Februar übernimmt nun Aline Kochlöffl die KDM-Geschäftsführung an der Seite von Daniel Weber. Die 33-Jährige bringt eine Fülle von Erfahrungen und Kenntnissen mit. Sie verfügt über umfassende Kenntnisse in der strategischen und crossmedialen Mediaplanung und war zuletzt über mehrere Jahre Leiterin in der Mediaplanung und -beratung der Kontor Digital Media. Aline Kochlöffl selbst blickt motiviert auf ihre künftige Führungsrolle in der Hamburger Media-Agentur: "Bei KDM machen die Menschen den Unterschied - wir sind ein großartiges Team. Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben und die Chance, aktiv die Zukunft unserer Agentur zu gestalten." Und auch der bisherige Geschäftsführer Jean-Paul Daniel zeigt sich vom Führungswechsel überzeugt: "Aline ist seit 2015 bei KDM und hat alle Beratungsstationen durchlaufen. Sie steht für frische Ideen und gelebte Agentur-Leidenschaft!"Mit seiner über 20-jährigen Geschichte zählt Kontor Digital Media (KDM) zu den erfahrensten Mediaagenturen im deutschen Markt, bei der sich umfassende Media- und Planungserfahrungen mit einer ausgeprägten Datenexpertise und Technologiekompetenz verknüpfen. Zu den namhaften Referenzkunden zählen unter anderem Vitakraft, Finnlines, Aurora Mühlen und Charité Berlin.2022 wurde KDM gemeinsam mit ihrer Schwesteragentur, der Influencer-Marketing-Agentur Lucky Shareman, in der MfP - Media for People zusammengeführt und Teil der Löwenstark Gruppe (http://www.loewenstark.com). Jean-Paul Daniel und Daniel Weber sind weiterhin Gesellschafter der MfP.Ziel der Akquisition durch die Löwenstark war es, die Themen Mediaplanung und Influencer Marketing stärker in das Portfolio der Gruppenleistungen zu integrieren. Für diese Aufgabe sieht Daniel Weber die Führungspositionen bei KDM und der Löwenstark Digital Group perfekt verteilt: "Mit Jean Paul auf Gruppen-Ebene und Aline in der KDM Geschäftsführung finden sich zwei Talente am genau richtigen Platz. Ich freue mich sehr auf diese Erfolgs-Konstellation!"Pressekontakt:KDM - Kontor Digital Media GmbH & Co. KGTel.: +49 (0) 40 | 38 08 93-0E-Mail: kontakt@kontordigitalmedia.deOriginal-Content von: KDM - Kontor Digital Media GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell