Führungswechsel in der Geschäftsführung der GDV Dienstleistungs-GmbH

Hamburg (ots) -Dr. Jens Bartenwerfer, Vorsitzender der Geschäftsführung, verabschiedet sich nach neun Jahren in den Ruhestand; Dr. Tibor Pataki übernimmt mit Wirkung zum 1. Februar als Sprecher der Geschäftsführung im Tandem mit Jeanine Berg.Nach neun erfolgreichen Jahren als Vorsitzender der Geschäftsführung der GDV Dienstleistungs-GmbH (GDV DL) tritt Dr. Jens Bartenwerfer in den wohlverdienten Ruhestand ein. Seine Amtszeit war geprägt von strategischer Vision und einem unermüdlichen Engagement für das Unternehmen. Unter der Führung von Dr. Jens Bartenwerfer erlebte die GDV DL einen bemerkenswerten Wachstumskurs. Er hinterlässt ein wohlbestelltes Erbe, das das Fundament für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens bildet.Werner Schmidt, Vorsitzender des Aufsichtsrats: "Wir danken Jens Bartenwerfer herzlich für seine herausragende Führung und seinen unermüdlichen Einsatz für die GDV Dienstleistungs-GmbH. Seine Vision und sein Engagement haben das Unternehmen geprägt und es uns ermöglicht, an diesem Punkt unserer Entwicklung zu stehen"."Gleichzeitig heißen wir Tibor Pataki herzlich willkommen und freuen uns, ihn an Bord zu haben", fügt Schmidt hinzu. Mit dem Ruhestand von Dr. Jens Bartenwerfer übernimmt Dr. Tibor Pataki das Aufgabengebiet als Sprecher der Geschäftsführung. Dr. Tibor Pataki bringt eine Fülle von Erfahrungen in das Unternehmen mit. Er kommt vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).Dort hatte er seit 2015 die Abteilung Kraftfahrtversicherung, Kfz-Technik, Statistik und Kriminalitätsbekämpfung geleitet. Zuvor war er als Rechtsanwalt in Hamburg und Berlin unter anderem für die Anwaltskanzlei Allen & Overy LLP und KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft tätig.Die Geschäfte der GDV DL werden im Tandem mit Jeanine Berg geführt. Die Diplom-Wirtschaftsinformatikerin arbeitet seit 2018 für die GDV DL und hat, bevor sie 2023 in die Geschäftsführung berufen wurde, den Bereich Produkte, Kunden & Partner geleitet. In der Geschäftsführung verantwortet sie das Ressort IT, Anwendungsentwicklung, Informationssicherheit, Projektmanagement und den Kundenbereich. Zuvor war Jeanine Berg 17 Jahre in der Beratung und als Managerin bei der IBM Deutschland GmbH tätig.Die Zusammenarbeit zwischen Dr. Tibor Pataki und Jeanine Berg wird das Unternehmen weiterhin auf Erfolgskurs halten und die laufenden Initiativen vorantreiben. Der Übergang in der Geschäftsführung markiert einen neuen Abschnitt in der Unternehmensgeschichte und festigt die Position des Unternehmens als maßgeblicher IT-Dienstleister in der Branche.Dienstleistungen für die deutschen VersichererSeit 1996 realisiert die GDV Dienstleistungs-GmbH wettbewerbsneutrale Branchenlösungen für die Versicherungsbranche. Eine Kernaufgabe ist der reibungslose und sichere Datenaustausch innerhalb der Versicherungsbranche und mit deren Partnern, u.a. durch die Trusted German Insurance Cloud (TGIC ®). Weitere bewährte Services umfassen den Zentralruf der Autoversicherer, die Abschleppzentralen und die elektronische Versicherungsbestätigung (eVB). Über die hauseigene Notrufzentrale der Autoversicherer werden rund um die Uhr Meldungen von den Autobahn-Notrufsäulen und dem Unfallmeldedienst (UMD) abgewickelt.