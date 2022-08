Führender FedEx-Bodenlieferant sagt, er könne sein Geschäft bis zum 25. November schließen

Weitere Suchergebnisse zu "FedEx":

In einer kämpferischen Ansprache vor rund 4.000 FedEx Ground Vertragspartnern am Samstagabend in Las Vegas drohte Patton, einer der größten Vertragspartner im Netzwerk der FedEx Corp. (NYSE:FDX), damit, sein Unternehmen am oder um den 25. November zu schließen, wenn die Einheit bis dahin keine konkreten Schritte unternimmt, um die Kosteninflation zu lindern, unter der viele der 6.000 Vertragspartner leiden. Der… Hier weiterlesen