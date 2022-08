Führender FedEx-Bodenlieferant sagt, er könne sein Geschäft bis zum 25. November schließen

Weitere Suchergebnisse zu "FedEx":

Es ist klar, dass Spencer Patton, der Anführer einer landesweiten Aktion zur Sensibilisierung für die finanzielle Notlage der Lieferfirmen von FedEx Ground, nicht sanft in die gute Nacht gehen wird. In einer kämpferischen Ansprache vor rund 4.000 FedEx Ground Vertragspartnern am Samstagabend in Las Vegas drohte Patton, einer der größten Vertragspartner im Netzwerk der FedEx Corp. (NYSE:FDX), damit, sein Unternehmen… Hier weiterlesen