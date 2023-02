Führende Frachtfluggesellschaft Asia Cargo Network nimmt ihren MENA-Betrieb in Bahrain auf

Manama, Bahrain (ots/PRNewswire) -Der Betrieb des Joint Ventures im Umfang von 135 Millionen US-Dollar beginnt mit zwei Flugzeugen und soll bis Ende des Jahres auf fünf Flugzeuge erweitert werden.Südostasiens führender Anbieter von Charterdiensten für Luftfracht, die Asia Cargo Network (ACN) Group, und MENA Aerospace, ein bahrainischer Luftfahrtdienstleister, gaben den Beginn ihrer Geschäftstätigkeit in der MENA-Region vom Königreich Bahrain aus bekannt.Im Rahmen seines Wachstumsplans investierte ACN 135 Millionen USD, um mit 49 % der größte Aktionär an MAE Aircraft Management (dem Luftfahrt- und Management-Geschäftsbereich von MENA Aerospace) zu werden. Die Investition wurde im Rahmen der Bahrain International Airshow 2022 getätigt. Die Partnerschaftsaktivitäten werden unter der Marke MENA Cargo, der Frachtgesellschaft von MAE, durchgeführt und werden im weiteren Verlauf vollständig von ACN betrieben, da das Unternehmen über einAir Operator's Certificate (AOC) in Bahrain verfügt, was die Ausweitung von Routen in die MENA-Region ermöglicht.Die strategische Partnerschaft ACN-MEA setzt zwei Flugzeuge des Typs B737-300F ein, die derzeit auf den Kontinenten der Region MENA betrieben werden, die die Länder des Golf-Kooperationsrats und Afrika miteinander verbindet. Dem bahrainischen Betreiber zufolge ist bis Ende des Jahres der Einsatz fünf weiterer Frachtflugzeuge des Typs B737-800F und B767-300F geplant, die den Nahen Osten, Afrika, ganz Asien und Europa miteinander verbinden werden.Die Langstrecken-Großraumflugzeuge des TypsB767-300F werden die Frachtaktivitäten des Flughafens Bahrain durch Umladungen aus der ganzen Welt erhöhen, bevor der regionale Vertrieb mit den eigenen Schmalrumpfflugzeugen des Betreibers durchgeführt wird. Die Partnerschaft zielt darauf ab, der Hauptfrachtbetreiber zu werden und umfangreiche Frachtflüge im regionalen Netzwerk zu entwickeln, um die wachsenden Anforderungen zu unterstützen und die Präsenz des Flughafens Bahrain als regionales Drehkreuz zu verbessern.Zu diesem Anlass kommentierte Iman Marco, MAE Aircraft Management – Managing Director: „Wir freuen uns, unseren MENA-Betrieb in Bahrain aufzunehmen. Die fortschrittliche Infrastruktur des Königreichs und seine strategische Lage am Knotenpunkt von Asien, Afrika und Europa werden eine entscheidende Rolle bei den Wachstumsplänen von ACN spielen, um unsere Kundschaft in der MENA-Region und darüber hinaus zu erweitern und zu bedienen".Ahmed Sultan, Executive Director for Business Development of Manufacturing, Transport and Logistics beim Bahrain Economic Development Board, sagte: „Wir freuen uns, dass wichtige Akteure in Transport und Logistik sich in Bahrain niedergelassen haben, um von den Wettbewerbsvorteilen des Königreichs wie unseren Freihandelsabkommen mit 22 Ländern, den besten Betriebskosten für Logistikunternehmen in der Region, einer erstklassigen Infrastruktur und einer starken Konnektivität zu Land, zu Wasser und in der Luft zu profitieren".Der Logistiksektor ist ein prioritärer Sektor im Rahmen des wirtschaftlichen Erholungsplans des Königreichs, der darauf abzielt, Bahrain als eines der 20 weltweit führenden Destinationen für Logistikdienstleistungen zu positionieren und den BIP-Beitrag des Sektors von 4,7 % Prozent auf 10 Prozent im Jahr 2030 zu erhöhen.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fuhrende-frachtfluggesellschaft-asia-cargo-network-nimmt-ihren-mena-betrieb-in-bahrain-auf-301751568.htmlPressekontakt:Abdulelah Abdulla,Kommunikationsabteilung,Economic Development Board,Telefon: +973-39798919,E-Mail: internationalmedia@bahrainedb.comOriginal-Content von: Bahrain Economic Development Board (EDB), übermittelt durch news aktuell