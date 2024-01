Führende Bergbauunternehmen gehen eine wegweisende Verpflichtung zur Unterstützung einer naturverträglichen Zukunft ein

London (ots/PRNewswire) -Führende globale Bergbau- und Metallunternehmen haben sich heute verpflichtet, bis 2030[1] dringend erforderliche Maßnahmen zu ergreifen, um eine naturverträgliche Zukunft zu gewährleisten, die die Gesundheit, Vielfalt und Widerstandsfähigkeit von Arten, Ökosystemen und natürlichen Prozessen fördert. Da verantwortungsvoll produzierte Mineralien und Metalle eine entscheidende Rolle für das Erreichen der globalen Ziele im Bereich einer nachhaltigen Entwicklung spielen, haben sich die ICMM-Mitglieder, die ein Drittel der weltweiten Industrie vertreten, dazu verpflichtet, die Nachfrage nach wichtigen Materialien nicht auf Kosten der Natur zu decken.Die vom ICMM formulierten neuen Verpflichtungen umfassen einen 5-Punkte-Plan für die Natur und wurden von Experten und Führungskräften aus verschiedenen Disziplinen der ICMM-Unternehmen und -Verbände sowie der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft, von Vertretern indigener Völker und von Investoren und Offenlegungsstellen erarbeitet:1. Unberührte Gebiete unserer natürlichen Umwelt schützen und bewahren: Es wird kein Bergbau und keine Exploration in Welterbestätten betrieben und alle gesetzlich ausgewiesenen Schutzgebiete werden respektiert.[2]2. Den Verlust der Biodiversität in unseren Betrieben aufhalten: Es soll zumindest kein Nettoverlust der Biodiversität an allen Minenstandorten bis zur Schließung im Vergleich zum Jahr 2020 verzeichnet werden.3. Zusammenarbeit über Wertschöpfungsketten hinweg: Entwicklung von Initiativen und Aufbau von Partnerschaften, die den Verlust von Natur in der gesamten Liefer- und Vertriebskette aufhalten und umkehren.4. Landschaften renaturieren und bereichern: Dies geschieht durch lokale Partnerschaften, unter anderem mit indigenen Völkern, mit dem Land verbundenen Völkern und lokalen Gemeinschaften.5. Einen umfassenderen Wandel anstoßen: Es werden Maßnahmen ergriffen, um die grundlegenden Systeme zu ändern, die zum Verlust der Natur beitragen, und es werden Möglichkeiten zur Regeneration der Natur gefördert.Diese Verpflichtungen gelten für Aktivitäten in allen vier Bereichen der Natur – Land, Süßwasser, Ozeane und Atmosphäre – und nutzen den Einflussbereich der Unternehmen, angefangen bei ihren direkten Aktivitäten, über ihre Wertschöpfungsketten und die weiteren Landschaften bis hin zur Schaffung der Voraussetzungen für einen Systemwandel. Sie werden durch eine transparente Offenlegung der Leistungsbilanz unterstützt, einschließlich der Veröffentlichung der Ergebnisse von Untersuchungen zu den Auswirkungen auf die Natur und zur Abhängigkeit von ihr sowie der Festlegung von Zielen, um diese zu erreichen.Rohitesh Dhawan, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer des ICMM, kündigte heute im Rahmen einer Veranstaltung der Nature Positive Initiative in Davos die Verpflichtungen zum Schutz der Natur an: „Die Bergbauindustrie verdankt ihre Existenz der Natur. Zu einer Zeit, in der die Gesundheit unserer natürlichen Umgebung in Gefahr ist und die Nachfrage nach kritischen Mineralien stark ansteigen wird, haben wir uns zu bedeutenden kollektiven Maßnahmen verpflichtet, um einen Beitrag zu einer positiven Zukunft der Natur zu leisten. Diese Verpflichtungen bauen auf den umfangreichen individuellen Zielen und Maßnahmen der ICMM-Mitglieder auf, die über mehrere Jahrzehnte hinweg verfolgt wurden, darunter die Erhaltung von Lebensräumen, der Artenschutz und die Renaturierung von Landschaften.Es lässt sich nicht leugnen, dass der Bergbau direkte Auswirkungen auf die Natur hat. Daher lautet der Kernpunkt unserer Verpflichtungen, bis zur Schließung aller Minenstandorte zumindest keinen Nettoverlust an Biodiversität im Vergleich zum Jahr 2020 zu verzeichnen. Wir haben uns darüber hinaus verpflichtet, Maßnahmen in unseren Wertschöpfungsketten, den Landschaften und den gesamten Systemen, in denen wir tätig sind, zu ergreifen, damit die Auswirkungen unseres Handelns insgesamt zu einer naturverträglichen Zukunft beitragen. Diese Maßnahmen werden unter der wichtigen Beteiligung indigener und mit dem Land verbundener Völker sowie lokaler Gemeinschaften getroffen, deren Rechte, Werte und Wissen im Mittelpunkt unseres Handelns stehen werden."Die Mitglieder des ICMM haben bereits eine Reihe von Initiativen zum Schutz und zur Wiederherstellung der Biodiversität auf den Weg gebracht, beispielsweise den verstärkten Schutz von Gebieten mit hohem Biodiversitätswert, die Entwicklung innovativer Technologien zur Optimierung der Leistung von Saatgut bei der Wiederbegrünung von Landschaften und den Schutz wichtiger Lebensräume vor invasiven Arten. Die neuen Verpflichtungen des ICMM werden diese weiter ausbauen, um die dabei erzielten Ergebnisse der gesamten Branche zu verbessern.Jonathan Price, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Teck Resources Limited und Vorsitzender der Council Nature Advisory Group des ICMM, sagte: „Die sektorenübergreifende Zusammenarbeit ist von entscheidender Bedeutung, um den Verlust der Natur zu stoppen und umzukehren und die Verpflichtungen des ICMM zum Schutz der Natur werden den Unternehmen dabei helfen, ihre bestehenden Bemühungen auszuweiten und lokale und regionale Partnerschaften zu fördern, um unsere Landschaften und Ökosysteme zum Nutzen aller besser zu schützen und wiederherzustellen. „Wir bei Teck engagieren uns für den Erhalt und die Wiederherstellung der Natur und liefern außerdem die Mineralien, die die Welt für die Dekarbonisierung benötigt. Für uns bedeutet das, dass wir Initiativen ergreifen, um für jeden Hektar, den wir durch den Bergbau beeinträchtigen, mindestens drei Hektar zu erhalten und urbar zu machen."Marco Lambertini, Initiator der Nature Positive Initiative, sagte: „Die heute von der Bergbauindustrie eingegangene Verpflichtung, zu einer naturverträglichen Zukunft beizutragen, ist begrüßenswert. Eine sektorübergreifende Koordinierung ist der Schlüssel, um den immer schneller fortschreitenden Verlust der Biodiversität aufzuhalten und rückgängig zu machen. Um sicherzustellen, dass wir in Zukunft in einer Welt leben, in der die Natur erhalten bleibt, ist es entscheidend, dass die Mitglieder des ICMM diese Verpflichtungen jetzt in Ergebnisse umsetzen, die sich wirklich positiv auf die Natur auswirken. Das bedeutet, sowohl Gebiete mit hohem Wert für die Biodiversität zu schützen als auch durch ihre Aktivitäten zu einer messbaren Verbesserung der Gesundheit, des Reichtums, der Vielfalt und der Widerstandsfähigkeit von Arten, Ökosystemen und natürlichen Prozessen beizutragen."Die Verpflichtungen in Bezug auf die direkte Geschäftstätigkeit, die Wertschöpfungskette, die Unternehmensführung sowie die Transparenz gelten für alle Mitglieder und die einzelnen Mitglieder werden mindestens eine der drei Verpflichtungsoptionen auswählen, die sich auf die breitere Landschaft und die Transformation der Systeme beziehen, um ihren positiven Beitrag zu maximieren.Diese Verpflichtungen wurden im Rahmen eines Positionspapiers veröffentlicht, das den Ansatz der ICMM-Mitglieder darlegt, um zu einer naturverträglichen Zukunft beizutragen, die sich am Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) und an den bestehenden Verpflichtungen des ICMM in Bezug auf Schutzgebiete, indigene Völker, Wasser und die Achtung der Menschenrechte gemäß den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte (United Nations Guiding Principles, UNGPs) orientiert. Maßnahmen zum Schutz der Natur sind ein integraler Bestandteil der Bergbauprinzipien des ICMM, die das weitreichende Engagement unserer Mitgliedsunternehmen für eine verantwortungsvolle Bergbau- und Metallindustrie widerspiegeln.- ENDE -Hinweis für Redakteure Die ICMM-Positionserklärung zur Natur ist hier (https://www.dropbox.com/scl/fo/18rzug1mtmwsnxefxx7yg/h?rlkey=165ug7egbpvnq5re1iyzemb0u&dl=0) verfügbarEin Medienpaket mit Zitaten von Geschäftsführern von ICMM-Mitgliedern und hochauflösenden Bildern von Unternehmensmitgliedern, die zur Veröffentlichung mit dem Artikel zur Verfügung stehen (bitte geben Sie die Quellenfirma an), ist auf der ICMM-Website verfügbar: https://www.icmm.com/en-gb/news/2024/nature-media-kitAb dem 17. Januar, 19.00 Uhr GMT, können Sie auf unserem neuen Nature Hub https://nature.icmm.com (https://protect-eu.mimecast.com/s/PpuyC76NMiGgVkju8GBpU?domain=nature.icmm.com) mehr über das Engagement des ICMM für die Natur und die bereits vor Ort durchgeführten Maßnahmen erfahren:- Beispiele der Mitglieder für Naturschutz und Wiederherstellung (Filme, Fotos, Interviews und Artikel)- Inhalte, die helfen, Elemente der Verpflichtungen zu erklären- Die Geschichte hinter der Skulptur aus recyceltem Metall, die zur Kennzeichnung der Verpflichtung geschaffen wurde- Englische, spanische, portugiesische, japanische und französische Fassung der Verpflichtungen (https://nature.icmm.com/position-statement (https://nature.icmm.com/position-statement)Informationen zu ICMMICMM steht für Bergbau mit Prinzipien. Wir bringen etwa ein Drittel der weltweiten Bergbauindustrie sowie wichtige Partner zusammen, um Führung, Maßnahmen und Innovation für eine nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Durch ihre Zusammenarbeit setzen die Mitgliedsunternehmen des ICMM den Standard für verantwortungsvoll produzierte Mineralien und Metalle und tragen so zum Aufbau einer sicheren, gerechten und nachhaltigen Welt bei.[1] Ausgehend von einem Basisjahr 2020[2] Die Mitglieder des ICMM sind diese Verpflichtungen 2003 und 2018 eingegangen