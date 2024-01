Fudo Tetra Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Fudo Tetra wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Fudo Tetra in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 23,31 Punkte, was bedeutet, dass Fudo Tetra momentan überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Fudo Tetra weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Fudo Tetra damit mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben den harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Kommentare und Befunde zu Fudo Tetra waren neutral, ebenso wie die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Schlusskurs der Fudo Tetra-Aktie am letzten Handelstag um 19,3 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt einen positiven Trend, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Fudo Tetra also eine "Gut"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.