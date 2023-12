Fuchun Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen eine positive Stimmung, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Fuchun diskutiert. Aufgrund dieser Daten bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und stellt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment fest.

Die Dividendenrendite für Fuchun beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs. Mit 0,09 Prozent liegt sie nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,09 Prozent für diese Aktie. Die Dividendenpolitik von Fuchun erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt der RSI als "überverkauft", bei 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Fuchun liegt bei 78,62 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 62,77 und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung von "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Fuchun in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,16 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche stiegen im Durchschnitt um 34,29 Prozent, was einer Underperformance von -3,13 Prozent für Fuchun bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 36,06 Prozent im letzten Jahr, wobei Fuchun 4,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

