Fuchun Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu bewerten und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Fuchun-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der einen Wert von 60,59 aufweist. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Fuchun.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Fuchun-Aktie über einen längeren Zeitraum deuten auf eine mittlere Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fuchun-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,2 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,55 CNH liegt, was einer Abweichung von -22,92 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von -15,27 Prozent auf. Somit erhält die Fuchun-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Fuchun eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden, was 1,68 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Zusammenfassung ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Fuchun-Aktie basierend auf dem RSI, der Diskussionsintensität und Stimmungsänderung, sowie eine "Schlecht"-Bewertung für die Charttechnik und die Dividendenrendite.