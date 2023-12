Fuchun Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

In den vergangenen zwei Wochen wurde Fuchun von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies wurde bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen festgestellt, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und hier wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Fuchun-Aktie beträgt aktuell 7,18 CNH. Der letzte Schlusskurs liegt mit 7,03 CNH auf ähnlichem Niveau, was einer Abweichung von -2,09 Prozent im Vergleich entspricht. Auf dieser Basis erhält Fuchun somit eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 6,49 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+8,32 Prozent). Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. In Summe wird Fuchun somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite von Fuchun beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("IT-Dienstleistungen") von 1,73 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 190,45 liegt auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) in der Branche "IT-Dienstleistungen". Die Aktie wird daher als "Neutral" auf der Basis fundamentaler Kriterien eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.