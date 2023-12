Fuchun Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Weitere Suchergebnisse zu "Power Assets":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Fuchun-Aktie hat der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 90, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu hat der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 68,12, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie basierend auf dem RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Rating für Fuchun.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Fuchun derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,71 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche beträgt -1, was dazu führt, dass die Fuchun-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fuchun-Aktie derzeit bei 7,21 CNH liegt, während der aktuelle Kurs 5,51 CNH beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -23,58 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 6,55 CNH, was zu einem Abstand von -15,88 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Gesamtnote lautet daher "Schlecht".

In den Diskussionen rund um Fuchun auf Plattformen der sozialen Medien gibt es deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen häufen sich insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion ist daher der Auffassung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Fuchun bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.