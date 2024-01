Fuchun Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Fuchun. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 78,62 Punkte, was darauf hindeutet, dass Fuchun überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 62,77, was bedeutet, dass Fuchun weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Fuchun in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Fuchun in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,16 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 33,61 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -2,45 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 35,54 Prozent hatte, lag Fuchun 4,38 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Das führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Fuchun-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Fuchun von 5,77 CNH mit -19,97 Prozent Entfernung vom GD200 (7,21 CNH) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 6,54 CNH auf, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Unter dem Strich wird der Kurs der Fuchun-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.