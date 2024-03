Fuchs-Vorzugsaktie: Was jetzt für Anleger ratsam ist

Die Vorzugsaktie von Fuchs (WKN: A3E5D6) reagierte am Dienstag auf die hervorragenden Jahreszahlen mit einem kräftigen Kursanstieg von bis zu +6%. Zum Handelsstart notiert sie heute mit 43,40 € leicht über dem gestrigen Schlusskurs. Das Papier befindet sich seit Oktober 2023 in einem Aufwärtstrend. Im Mehrjahres-Chart ist erkennbar, dass das Hoch mit knapp 50 € Anfang 2021 in greifbare Nähe gerückt ist. Reicht die Kraft bis dahin oder kommt eine Korrektur?