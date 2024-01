Fuchs Petrolub Pref löst Jubelsturm aus!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen grün, und es wurden keine negativen Diskussionen aufgezeichnet. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Fuchs unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Es gab 5 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse betrachtet der Relative Strength Index (RSI) das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für Fuchs liegt derzeit bei 26,98, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 41 für die Aktie, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Gut".

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für das Unternehmen Fuchs die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Daher erhält Fuchs für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Wertung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Fuchs-Aktie von 40,3 EUR als +9,07 Prozent entfernt vom GD200 (36,95 EUR) bewertet, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 38,77 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +3,95 Prozent beträgt. Unterm Strich wird der Kurs der Fuchs-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.