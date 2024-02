Fuchs Petrolub Pref Aktie: Ein sicheres Investment?

Die technische Analyse der Fuchs-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 37,45 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 41,02 EUR liegt, was einer Abweichung von +9,53 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht betrachtet. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 40,1 EUR, was einer Abweichung von +2,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält die Fuchs-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Fuchs-Aktie zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und erfordern daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht ebenfalls einer "Neutral"-Wert-Einstufung. Insgesamt ergibt sich damit für Fuchs in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Fuchs-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7-Wert liegt bei 18, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert bei 43,47 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Fuchs eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Fuchs daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Fuchs von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.