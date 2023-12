Fuchs Petrolub Pref Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die technische Analyse der Fuchs-Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 40,22 EUR, was einem Unterschied von +8,97 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (36,91 EUR) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (38,48 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,52 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fuchs-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Fuchs-Aktie liegt bei 15,25, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 45,52 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich damit eine positive Gesamteinschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit zehn Tagen im grünen Bereich und neutralen Einstellungen an insgesamt vier Tagen. Die Anleger haben sich in den letzten Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fuchs unterhalten, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen ergaben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich damit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Fuchs in diesem Punkt die Gesamteinstufung: "Schlecht".