Fuchs Petrolub Pref Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Firma Fuchs hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 37,99 EUR, während der aktuelle Kurs bei 43,56 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +14,66 Prozent im Vergleich zum GD200 und +7,53 Prozent im Vergleich zum GD50. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Fuchs-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 9, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 30,39, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung wieder eine Gesamtbewertung von "Gut" für Fuchs.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Fuchs war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu der Einstufung "Gut" führt. Allerdings wurden auch 6 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Die Sentiment und Buzz-Analyse zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Internet-Kommunikation über Fuchs gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.