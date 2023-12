Fuchs Petrolub Pref Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Jcdecaux":

Die Aktie von Fuchs wurde in den letzten Monaten auf verschiedene Weise beurteilt. Die Diskussionsintensität im Netz war dabei eher schwach, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Ebenso war die Rate der Stimmungsänderung negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führte.

In sozialen Medien wurde jedoch über Fuchs in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Insgesamt erhielt die Aktie daher auf der Basis des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt für die Fuchs-Aktie bei 36,85 EUR, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 39,78 EUR eine positive Abweichung von +7,95 Prozent ergibt. Auf dieser Basis erhielt die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt ergab hingegen eine "Neutral"-Bewertung aufgrund eines nahe am Schlusskurs liegenden Wertes.

Schließlich wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 zeigt an, dass Fuchs überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Der RSI25 hingegen ergab eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt erhielt die Fuchs-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen eine "Gut"-Bewertung.