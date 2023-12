Fuchs Petrolub Pref Aktie: Keine Panik!

Die Aktie der Fuchs-Gruppe hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 36,91 EUR aufgewiesen, was einem positiven Abweichung von +8,97 Prozent entspricht. Dies wird aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 38,48 EUR, und der letzte Schlusskurs (40,22 EUR) weicht nur um +4,52 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fuchs-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen über die Fuchs-Aktie in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Trotzdem ergaben sieben Handelssignale ein negatives Bild, was zu der Schlussfolgerung führt, die Aktie sei insgesamt als "Schlecht" einzustufen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Fuchs-Aktie derzeit überverkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 15,25 Punkten. Für den längerfristigen RSI25 wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie für diesen Punkt der Analyse eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt. Somit wird die Fuchs-Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.