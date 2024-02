Fuchs Petrolub-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

In den vergangenen zwei Wochen wurde das Unternehmen Fuchs von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Schlussfolgerung der Redaktion nach Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Allerdings wurden auch 9 Schlecht-Signale identifiziert, weshalb die Redaktion zu der Empfehlung "Schlecht" gelangte.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für die Aktie in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergab einen gleitenden Durchschnittskurs von 37,26 EUR, während der aktuelle Kurs bei 40,34 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 beträgt 39,94 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 65,66, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI25 50,23, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtrating von "Neutral" für die Aktie.