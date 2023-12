Fuchs Petrolub Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Fuchs-Aktie wird aus charttechnischer Sicht mit einem "Gut"-Rating bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +9,07 Prozent. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 26,98, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Der RSI25 hingegen hat einen Wert von 41,89 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken zeigt sich überwiegend positiv, mit 11 Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün stand und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Insgesamt ist die Aktie aus Anlegersicht daher mit einem "Gut" zu bewerten. Allerdings haben statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt gemischte Signale. Die Diskussionsintensität wird als mittel eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso bleibt die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie von Fuchs bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes mit "Neutral" bewertet.