Fuchs Petrolub Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für die Aktie von Fuchs jedoch kaum verändert, weshalb sie von Analysten eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Fuchs. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält die Aktie somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Fuchs-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen aktuell 29, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt keine überkauften oder überverkauften Signale, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Fuchs-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 36,97 EUR. Der letzte Schlusskurs von 40,52 EUR weicht somit um +9,6 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Hingegen liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 38,88 EUR, und der letzte Schlusskurs ist nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,22 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Fuchs war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen grün, und es wurden keine negativen Diskussionen aufgezeichnet. An drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fuchs diskutiert, weswegen die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet wird. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten haben jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Es gab 5 "Schlecht"-Signale und kein "Gut"-Signal auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.