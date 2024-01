Fuchs Petrolub Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

Die Fuchs-Aktie wird auf der Grundlage einer technischen Analyse bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 37,23 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 41,38 EUR liegt, was einer Abweichung von +11,15 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 39,87 EUR, was einer Abweichung von +3,79 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fuchs-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz um die Fuchs-Aktie haben sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Bei der Kommunikationsfrequenz wurden keine signifikanten Veränderungen festgestellt, daher erhält Fuchs auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen über die Fuchs-Aktie veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Signal führt. Dennoch ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Fuchs liegt bei 39,6 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI von 43,55 zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Fuchs-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.