Fuchs Petrolub Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Bei Fuchs wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 28,13 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation bei Fuchs hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weniger stark schwankend und zeigt an, dass Fuchs weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier in Bezug auf den RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Fuchs-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In den sozialen Medien zeigt sich eine überwiegend positive Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Fuchs. In den letzten Tagen gab es sieben positive und einen negativen Tag, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Fuchs von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen wurde in den sozialen Medien eine Zunahme negativer Kommentare über Fuchs beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie erhält auch aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit der Anleger ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung von +10,21 Prozent führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich eine Abweichung von +3,39 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Fuchs führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.