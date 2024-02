Fuchs Petrolub Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

Fuchs-Aktie: Analyse von Sentiment, Anleger-Stimmung und technischer Chart

Das Sentiment und der Buzz rund um die Fuchs-Aktie lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität im Netz, was eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht somit ebenfalls einer "Neutral"-Wertung. Insgesamt ergibt sich für Fuchs in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Fuchs. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Fuchs daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben hingegen hauptsächlich Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Fuchs von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fuchs-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 37,45 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt somit +9,53 Prozent darüber, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt aktuell 40,1 EUR, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Unterm Strich erhält die Fuchs-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Fuchs-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 18, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 43,47 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.